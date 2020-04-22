الأهلي: لا تنازل في أزمة عبد الله السعيد

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن الأهلي لن يتنازل عن أي حق من حقوقه في أزمة عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز.

وقال فؤاد:" سنتخذ كافة الطرق الشرعية للحصول على حق الأهلي وتفعيل الشرط الجزائي البالغ قيمته مليوني دولار في عقد انتقال السعيد للأهلي السعودي ومنعه

من الرحيل للدوري المصري إلا بقميص الأهلي وهو ما لم يحدث".وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصر على تجديد عقد عبد الله السعيد بمبلغ مالي ضخم للحفاظ على حقوق النادي.