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الأهلي يوضح آخر تطورات ملف حسام عاشور

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أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن ملف حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق الأحمر لم يتم حسمه بعد من جانب اللاعب بقبول عرض القلعة

الحمراء بالاعتزال وتوفير فترة معايشة رسمية له.

وأوضح فؤاد أن عاشور لاعب رائع أعطى للأهلي أكثر من 16 عاماً وحقق العديد

من البطولات كما أن الأهلي حريص على اعتزال اللاعب بين صفوفه.

وأشار إلى أن عاشور طلب مهلة للرد على عرض الأهلي وسيتم حسم الملف بشكل رسمي في المرحلة القادمة موضحاً أن الأهلي مع حسام عاشور حتى النهاية.

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