الأهلي: نقدر ظروف الموظفين.. ونبحث تنمية الموارد

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس رفضوا تماماً فكرة المساس برواتب العاملين والموظفين وأي مستحقات مالية خاصة بهم في ظل ظروفالمعيشة.
وأوضح فؤاد أن الأهلي لن يخفض رواتب أي عامل به ولا مساس بمستحقاتهم مؤكداً أن مسألة النشاط الرياضي سيتم جدولتها وصرف نصف راتبشهر أبريل ونصف راتب شهر مايو ثم إعادة تقييم الموقف بالنسبة للنشاط الرياضي من جانب الإدارة.
وأشار إلى أن مجلس الأهلي سيعقد جلسة شاملة في الأسبوع المقبل لبحث الحلول المتاحة لزيادة الموارد في ظل توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.
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