رفض الياباني مايا يوشيدا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الإنجليزى المعار إلى صفوف لسامبدوريا الإيطالي العرض المقدم له من قبل إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن يوشيدا رفض فكرة العودة للعب في قارة آسيا، وأن اللاعب لم يرحب بالعروض المادية المقدمة، سواءً من أحد الأندية الصينية بقيمة 8 ملايين دولار، والنصر بقيمة 5 ملايين دولار.

وأشارت التقارير الصحفية بأن يوشيدا أبدي رغبته التامة في مواصلة تجربته الاحترافية في قارة أوروبا.

ويلعب يوشيدا صاحب ال ٣١ عاما مع فريق سامبدوريا الإيطالي علي سبيل الإعارة ، ومن المتوقع أن يعود إلى ساوثامبتون بعد نهاية فترة الإعارة في نهاية عام 2020.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس

كانت وزارة

المادية المقدمة، سواءً من أحد الأندية الصينية بقيمة 8 ملايين دولار، والنصر بقيمة 5 ملايين دولار.وأشارت التقارير الصحفية بأن يوشيدا أبدي رغبته التامة في مواصلة تجربته الاحترافية في قارة أوروبا.ويلعب يوشيدا صاحب ال ٣١ عاما مع فريق سامبدوريا الإيطالي علي سبيل الإعارة ، ومن المتوقع أن يعود إلى ساوثامبتون بعد نهاية فترة الإعارة في نهاية عام 2020.ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .كانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع ساوثهامبتون الإنجليزى يرد على عرض النصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.