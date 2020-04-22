الحكومة الإنجليزية تعقد إجتماعاً مع رابطة البريميرليج

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية، عقدت اجتماعاً مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشأن عودة المنافسات مرة أخرى عقب فترة التوقف من مارس الماضي، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الصحيفة، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن توقيت محدد لعودة الموسم
كانت السلطات الإنجليزية قد أعلنت مارس الماضي إيقاف جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى بسبب تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع ممثلي الاتحادات المحلية مؤخراً عبر تقنية الفيديو، بشأن بحث عدد من التوقيتات المقترحة لعودة البطولات الأوروبية الكبرى حال انحسار تداعيات الوضع الحالي.
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