يويفا يدرس الغاء تقنية الفارب بسبب أزمة كورونا

أكدت تقارير فرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس الغاء استخدام تقنية الفيديو "فار" في المسابقات الأوروبية هذا الموسم. "فار" في المسابقات الأوروبية هذا الموسم. وتناقش اللجنة التنفيذية لليويفا خلال احتماعها غداً الخميس فكرة الغاء الفار بداعي الحفاظ على المسافة الآمنة بين الحكام الثلاثة في غرفة التحكم الخاصة بالفار.

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