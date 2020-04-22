تقارير: تغييرات كبيرة مُنتظرة في نيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي

أكدت تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء، وجود تغييرات كثيرة منتظرة في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد اقتراب صندوق استثماري سعودي من الاستحواذ على النسبة الأكبر من أسهم النادي.

وأوردت التقارير أولى التغييرات المنتظرة بإنضمام الإيطالي ماسيميلينو أليجري، إلى قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فعاليات الموسم المقبل، خلفاً لستيف بروس.

كما أشارت التقارير إلى إمكانية استعانة ملاك النادي الجدد بمدرب بوروسيا دورتموند الحالي السويسري لوسيان فافر من أجل إحداث طفرة في فريق الكرة، في الوقت الذي يترقب فيه جماهير نيوكاسل التعاقد مع صفقات ثقيلة أمثال إدينسون كافاني الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، والبرازيلي ويليان دا سيلفا الذي أعلن رفضه البقاء مع ناديه الحالي قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فعاليات الموسم المقبل، خلفاً لستيف بروس.كما أشارت التقارير إلى إمكانية استعانة ملاك النادي الجدد بمدرب بوروسيا دورتموند الحالي السويسري لوسيان فافر من أجل إحداث طفرة في فريق الكرة، في الوقت الذي يترقب فيه جماهير نيوكاسل التعاقد مع صفقات ثقيلة أمثال إدينسون كافاني الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، والبرازيلي ويليان دا سيلفا الذي أعلن رفضه البقاء مع ناديه الحالي تشيلسي

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