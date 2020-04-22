مدرب ليفربول يورجن كلوب يوجه تحذيرًا إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

عبًر مدرب نادي ليفربول “يورجن كلوب” عن ثقته في أن الريدز يمكن أن يتطور تحت قيادته الفنية، في رد على التحليلات التي قالت إن مستوى تشكيلته أصبحت أقل هذا الموسم.

وخرج ليفربول من بطولتي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، بعدما ضحى بهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ضمن فيها اللقب، بعد التعرض لخسارة وحيدة في الموسم ضد واتفورد.

وكان الفائزون بدوري أبطال أوروبا 2019 يسعون لتحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية في طريقهم إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، وكانوا على موعد مع الحسم في شهر مارس كأسرع فريق يحقق اللقب على الإطلاق، ولكن جاء فيروس “كورونا” وأنهى كل تلك الأحلام بشكل مؤقت.

بغض النظر عما يحدث لهذا الموسم، سيكون فريق كلوب هو الفريق الذي سيتحداه الجميع الموسم المقبل، حيث يتطلع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآخرون لإخراج ليفربول من رداء البطل، بعدما فاز السيتي بآخر لقبين في الدوري، في حين أن يونايتد كان واحدًا من فريقين فقط حصلا على نقاط من ليفربول هذا الموسم.

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مدرب ليفربول يورجن كلوب يوجه تحذيرًا

ومع ذلك، حذر الألماني كافة فرق المقدمة في إنجلترا وأوروبا بأن أفضل نسخ ليفربول لم تظهر بعد، وسيكون هناك المزيد من التحسن تحت قيادته، ولا سيما عقب تجديد تعاقده مع النادي لفترة أطول.

وصرح كلوب لسكاي سبورتس قائلاً “لن نتغير هذا ما أستطيع أن أضمنه للجماهير، ولكن ما إذا كنا سننجح فهذا يعتمد على ما تفعله الأندية الأخرى أيضًا؛ لأن لديهم كل الفرص، وكل فريق يسعى لتحسين المستوى، والقيام بالأشياء بشكل أفضل، لذلك ليس لدي أي فكرة عما سيحمله المستقبل بالنسبة لنا”.

ثم أضاف “نحن لن نتغير نعم، ولكن هذا لا يمنع أننا لن نتحسن، نسعى دومًا للأفضل، ولا نرى أنفسنا أبدًا جيدين، علينا العمل ثم العمل، للحفاظ على ما حققناه، ومن أجل تحقيق المزيد”.