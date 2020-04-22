مانشستر يونايتد يحسم صفقة سانشو ويُجبر تشيلسي على بديله

وبات لا يخفى على أحد أن تشيلسي يريد التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة “فيليب كوتينيو“، ولكن على سبيل الإعارة، حيث أيقنوا أن “جادون سانشو” من المحتمل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد، حسب تقرير ESPN.

وزعمت الصحف الإنجليزية أن نجم بوروسيا دورتموند كان هدفاً رئيسيًا وأولوية للبلوز في صفقات الصيف، لكنهم يخشون أنه من المرجح أن ينتقل الآن إلى أولد ترافورد، بسبب تفضيله العيش في مدينة مانشستر التي تخرج منها، لذلك بات تركيز تشيلسي الآن على كوتينيو.

الأسبوع الماضي، زعم تقرير في “سبورت” أن النادي الكتلوني توصل لاتفاق مع تشيلسي في مفاوضات بشأن صفقة استعارة كوتينيو، مع خيار شراء إلزامي، وهو ما رفضه نادي البرازيلي الحالي بايرن ميونخ.

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وبحسب ما ورد اتصل ممثلو تشيلسي بممثلي صاحب 27 عامًا فيما يتعلق بالانتقال إلى الستامفورد بريدج خلال الميركاتو الصيفي، ويأمل البلوز في الاستفادة من موقف البارسا، الذي لا يستطيع تحمل راتب كوتينيو في الموسم المقبل، وستتراوح قيمة الصفقة وفق التقارير إلى 90 مليون يورو.

مانشستر يونايتد يحسم صفقة سانشو

وعلى الجانب الآخر، تتفوق إدارة اليونايتد على تشيلسي في صفقة الجناح الإنجليزي الشاب “جادون سانشو“، حيث لعب “إد وودوارد” على رغبة اللاعب في العودة إلى إنجلترا، واتفق معه على البنود الشخصية.

وأوضحت صحيفة “الصن” أن سانشو سوف يقبض في عقده مع اليونايتد 180 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وستبلغ قيمة التعاقد 100 مليون جنيه استرليني، وفق مطلب أسود الفيستفالين، الذين لم يتنازلوا عن القيمة القياسية لصفقات انتقال اللاعبين الإنجليزيين عبر التاريخ.