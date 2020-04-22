كرة القدم في رمضان (1).. حينما حطمت " الطوبة الطائشة " رأس مدرب زيمبابوي

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت دار الأفتاء اليوم الأربعاء عدم ثبوت رؤية الهلال ليكون يوم غداً الخميس المتمم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.



وتظل العديد من اللقاءات الحاسمة والمصيرية في ذاكرة المصريين بعد أن شهدت لقطات مثيرة ستظل عالقة في الأذهان لفترة زمنية طويلة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على مباراة هامة لُعبت في شهر رمضان وهي بين مصر وزيمبابوي.

الطوبة الطائشة التي تسببت في إلغاء المباراة وإقامتها في ملعب محايد

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ثاني اللقاءات التي أقيمت شهر الصيام خاضها المنتخب الوطني المصري ضد نظيره منتخب زيمبابوي في العام 1993 وذلك ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 1994 والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفراعنة كانوا في المركز الثاني ويمتلكون سبعة نقاط بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي المتصدر صاحب التسعة نقاط ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز للتأهل رسمياً للمونديال.

وملأ الجمهور المصري جنبات ملعب القاهرة الدولي الذي إمتلىء عن آخره وفضلت الجماهير الغفيرة أن تتناول وجبه الإفطار في الملعب في سيناريو أشبه بالوليمة قبل أن يشهد اللقاء سجال وأحداث مؤسفة.

البداية كانت بتأخر الفراعنة بهدف عن طريق إيجينت ساوو ليتعادل أشرف قاسم لمنتخب مصر في الدقيقة الثانية والثلاثين من ركلة جزاء قبل ان يسجل حسام حسن هدف التقدم في الدقيقة الأربعين لينتهي المشهد الأول بتقدم مصر 2-1 .

وبعد أن إقترب حلم المصريين من أن يصبح حقيقة ويتأهلوا للمرة الثانية على التوالي للمونديال بعد إيطاليا 1990 إلا أن الشوط الثاني حمل نبأ غير سار بعد أن ألقيت " طوبة " من مدرجات الفراعنة سجلها مراقب المباراة في تقريره ليتم إعادتها في أرض محايده.