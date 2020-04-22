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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بروسيا دورتموند يخشى إنهيار جداره الأقوى والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
يخشى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني أن يفقد الميزة الأهم التي يتوفر عليها ألا وهي جمهور سيجنال إيدونا بارك المعروف بإسم " الجراد الأصفر " الذي يملئ جنبات المدرج الجنوبي للفريق.
وفي حالة تم إستكمال منافسات البوندسليجا الموسم الجاري بدون حضور جماهيري سيكون رفقاء ماركو رويس على موعد مع لعب جميع المباريات المتبقية بمدرجات خاوية على عروشها.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها سيباستيان كيل أحد أعضاء مجلس إدارة الفريق الألماني لصحيفة سبورت بيلد أن اللعب بدون جمهور يفقد المباريات حساسيتها خاصةً في نادي يحتوي على أكثر من 80 ألف مشجع في كل لقاء.
وقبل إيقاف البطولة المحلية في ألمانيا كان بروسيا دورتموند يحتل المركز الثاني بفارق أربعة نقاط فقط خلف المتصدر فريق نادي بايرن ميونخ حامل اللقب في الموسم السبعة الماضية.
ومن أصل 9 مباريات متبقية لبروسيا يتبقى له 5 على أرضة ووسط جمهوره إثنين منهم ضد شالكه وبايرن ميونخ الغريمين التقليديين.
ويعتبر بروسيا دورتموند أنجح فرق الدوري الألماني على ملعبه حيث أنه لم يخسر أي لقاء قبل إيقاف المنافسات التي من المنتظر أن تنطلق بداية من شهر مايو المقبل.
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