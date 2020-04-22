نجم الريال الأسبق يتحسر على عدم إستغلال فترته في صفوف المرينجي

الأربعاء 22 أبريل 2020

أبدى الإيطالي أنطونيو كاسانو مهاجم الفريق الأول السابق لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإٍسباني أنه نادم على عدم قدرته في إستغلال الفترة التي لعب فيها لصفوف المرينجي خلال الفترة بين عامي 2006 و 2007 .



وفي تصريحات أدلى بها اللاعب لشبكة سكاي سبورتس الإيطالي أكد أنه ندم بصورة كبيرة على عدم إستغلال فرصة اللعب للمرينجي حيث كان وقتها يبلغ من العمر 23 عاماً فقط وكان يلعب في أعظم تشكيلة للريال تاريخياً.

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حيث ضم الفريق وقتها لاعبين مميزين للغاية مثل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق والبرازيلي رونالدو والهولندي فان نيستلروي والإسباني راؤول جونزاليس وغيرهم.

وأضاف أن في الريال كان بإمكاني المشاركة بصورة أساسية رفقة رونالدو والبرازيلي روبيينو لكنني كنت أشارك بديلاً لفيجو ومايكل أوين لكن الكوارث التي فعلتها تسببت في خروجي من حسابات المدربين.

وأنهى على الرغم من أنني خسرت 16 كيلو جراماً ونجحت في تسجيل هدفين خلال المباريات الثلاثة الأولى في فترة التحضير للموسم التالي وجدت نفسي خارج الفريق بسبب خلافات مع المدير الفني للفريق وقتها كابيلو.