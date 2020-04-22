شكرا لقرائتكم طارق العشرى ينصح اللاعبين في عزلة "كورونا": توقفوا عن الأكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشرى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى إن فترة توقف النشاط الكروى الحالية اقتربت من 60 يوما موضحا أنها مُرشحة للزيادة إلى ثلاثة أشهر في حال استمرار التوقف في شهر رمضان.

أضاف العشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الفترة الحالية تشهد توقفاً غير مسبوق في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية تتطلب تعامل جيد قبل استئناف النشاط ولنمر بفترة توقف بهذه المدة الزمنية من قبل، ولذلك يحتاج الأمر إلى تعامل جيد لتجاوز هذه الفترة دون خسائر كبيرة".

.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بناءً على توصية مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأنهى العشري :"الجلوس في المنزل يجعل التفكير في الأكل أكثر شيء يرد إلى الأذهان، لذلك يجب على اللاعبين التوقف عن هذا الأمر، والمحافظة على لياقتهم وأوزانهم".

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