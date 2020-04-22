شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. استاد القاهرة يضىء برسائل للأطباء والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحت شعار " Save Live & Stay Home"، قامت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بإضاءة بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإلكترونية للإستاد وذلك لحث المواطنين على المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الرسائل علي بوابة استاد القاهرة الرئيسي "البيت بداية. الرياضة حماية"،" احمي نفسك. احمي بلدك"،

"شكرا جيش مصر الابيض"، "التزم النهاردة نتجمع بكره".

ووجهت وزارة الشباب والرياضة برسائل علي البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة الشكر والتقدير إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.