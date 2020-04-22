شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: سموحة يرفض قرار تقليص اللاعبين المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نادي سموحة قرار اتحاد الكرة الخاص بتقليص عدد اللاعبين المحترفين بدءاً من الموسم المقبل نظراً للأضرار التي ستلحق بالنادي خلال الفترة المقبلة.

أكد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، أن موقف ناديه محسوم بالرفض طبعاً نتيجة الخسائر المالية التي سيتلقاها الفريق نتيجة التنازل أو فسخ التعاقد مع أحد من لاعبيها.

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ورفض حمادة صدقي منح لاعبيه راحة إضافية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة شم النسيم التي حصلوا عليها لمدة 4 أيام متواصلة بداية من الجمعة الماضية.

وشدد حمادة صدقي للاعبيه على ضرورة العودة للتدريبات البدنية بشكل يومي وفقاً للخطة التي أشرف عليها ويعدها مدرب الأحمال المتواجد بالجهاز الفني للفريق.

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وأوضح حمادة صدقي المدير الفني لسموحة ": "أحصل على تقرير يومي من مدرب الأحمال للتدريبات التي تقام أون لاين مع اللاعبين "لايف" بحيث يتابع المدرب المختص أداء اللاعبين وقدرتهم على تنفيذها التدريبات للحفاظ على لياقتهم البدنية"، مؤكدا أن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليست معلومة ( مش عارفين الدوري هايرجع امتى) ، لصعوبة الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال صدقي: يجب على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري".

وأضاف: " اتابع تدريبات فريقي عن بعض وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق".

تابع حمادة صدقي، أنه في حالة صدور قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج الفريق لـ 5 اسابيع على الأقل لكي يكون جاهز للمنافسة، مشدداً أن اي لاعب لم يكن منتظم بشكل دوري في التدريبات خلال فترة التوقف سيحتاج لـ 7 أسابيع حتى يكون جاهز لاستكمال الدوري مع فريقه".