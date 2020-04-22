شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : لن نضم حارس مرمى جديد في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق، والذي يرحل بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

وأكد شريف إكرامي بعد رحيله عن الأهلي "إن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق وبعدما علم فايلر بالإعلان عن الرحيل عبر تويتر واستدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة وفايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغ اللاعبين بقرارته دون أن يخشى أحد ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".

وقال المصدر :"إدارة النادي لا تتحرك في ملف الصفقات إلا بتوصيات من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد عدم حاجته لحارس مرمى جديد في ظل وجود الحارس الأساسي محمد الشناوى وبديله علي لطفي بالإضافة لتواجد الثنائي الصاعد مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.

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وأضاف المصدر أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستشهد ضم 3 صفقات على الأكثر في المراكز التي طلب فايلر تدعيمها وهي المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز، وكذلك الرحيل المتوقع لرمضان صبحي لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بعد انتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر.