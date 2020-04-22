شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير استاد القاهرة : مصر قادرة علي تجاوز أزمة كورونا وهذه رسالتنا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء علي درويش المدير التنفيذى لهيئة استاد القاهرة الدولي، أن مصر قادرة علي تجاوز ازمة كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تنادي بها الدولة.

وقال مدير استاد القاهرة في تصريحات خاصة، ان الاستاد يضيء ابوابه اليوم برسائل للمواطنين والأطباء، ومنها الالتزام بالمنزل وممارسة الرياضة للحفاظ علي صحتنا بالإضافة الي رسالة شكر للأطباء الجيش الأبيض.

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وتحت شعار " Save Live & Stay Home"، تستعد وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، إضاءة بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإلكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد

كما تستعد وزارة الشباب والرياضة بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.