شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يتمسك بالاستمرار في الأهلي ويتجاهل عروض الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمك التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب بلاده بالاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وتجاهل العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً، ويرغب علي معلول في حصد بطولة دوري أبطال افريقيا مع الأهلي هذا الموسم خاصة وأنها البطولة التي تنقص سجل بطولاته الحافل مع الفريق الأحمر، ولوح علي معلول في أكثر من مناسبة لرغبته في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

ومد علي معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

Advertisements

ونشر معلول مقطع فيديو عبر صفحته على إنستجرام، يشاركه اثنان من المدربين، خلال قيامه ببعض التمرينات البدنية الشاقة فى أرض ملعب الفندق الذى يقيم فيه بالإسكندرية، حيث يحرص اللاعب على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر والاستعداد بقوة لعودة الدورى المحتمل فى أى وقت مقبل.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.