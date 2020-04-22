شكرا لقرائتكم خبر عن أندية محلية تتهافت على مطاريد الأهلي والزمالك في صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مجموعة من أندية الدوري الممتاز في التهافت على لاعبي الأهلي والزماك المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين في الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه أمام تلك الأندية في الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب خرجوا من حسابات الثنائي رينيه فايلر بالأهلي وباتريس كارتيرون بالزمالك، لعل ابرزهم صالح جمعة في الأهلي ومحمد عنتر واسلام جابر ومحمد عبد السلام في الزمالك بخلاف لاعبي القطبين المعارين لأندية أخرى ولن يكونوا في حسابات فايلر وكارتيرونب الموسم المقبل ، وهو ما سيتحدد موقفهم بشكل نهائي عق نهاية الموسم الحالي أو إلغائه، اذا ما فشل المسئولين في استكمال المسابقة لظروف انتشار فيروس كورونا.

وبدأ مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت وعودته من جديد لناديه الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى .

ويأمل مسئولو الاتحاد فى التعاقد مع صانع ألعاب محلى ليحل بدلا من أحمد رفعت الذى تألق بشدة مع الفريق فى الموسم الحالى وصنع العديد من الأهداف وسجل أكثر من ستة أهداف مع الإتحاد فى البطولات المختلفة .

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ورغم وجود محمد الصباحى الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من أسوان ، إلا أن الجهاز الفنى طالب بضرورة التعاقد مع لاعب أخر بنفس إمكانيات أحمد رفعت وهو ما جعل الإدارة تعيد فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة بالرغم من رفضهم خلال فترة الإنتقالات الأخيرة فكرة التعاقد مع نفس اللاعب نظرا للظروف المحيطة به وكثرة ازماته ومشاكله داخل جدران البيت الأحمر والتى كلفته الخروج من التشكيلة الأساسية ومطالبة رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بضرورة رحيله عن صفوف الفريق .

من ناحية أخرى حرص محمد مصيلحى على التواجد صباح أمس بمقر النادى بالشاطبى برفقة جاسر شمس المدير التنفيذي وتفقد الثنائي جميع أرجاء النادي ومنشآته، واطلع على جميع أعمال التطوير التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة النادى خلال فترة توقف النشاط الحالية كما تفقد مصيلحى الصالة المغطاة وحمام السباحة الأولمبى وجميع أرجاء النادى.

ووجه رئيس زعيم الثغر إلى سرعة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير الحالية، قبل استئناف النشاط الرياضي، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير الدورية، ليكون النادى على جاهزية تامة فور الانتهاء من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

واختتم رئيس النادى جولته مُشيدًا بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذى بالنادى خلال الفترة الماضية لإنجاز هذه الأعمال بالشكل اللائق.