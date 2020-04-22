شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتمسك بضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، تأكيد من عماد النحاس المدير الفني للفريق برغبته في استمراره مع ذئاب الجبل في الموسم المقبل، وانه طلب من إدارة المقاولون التفاوض مع الزمالك لضمه نهائيا عقب انتهاء الإعارة.

ولا يتضمن عقد اعارة معروف يوسف من الزمالك للمقاولون بند يمنح الأخير أفضلية عن باقي الأندية في حالة رغبة النادي في شراءه نهائيا، ولا أي شروط جزائية مالية، مما يصعب من موقف المقاولون العرب الذي اصبح مطالبا بالدخول في سباق مع باقي الأندية التي ترغب في التعاقد مع معروف يوسف الموسم المقبل.

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وينتظر معروف يوسف قرار الزمالك النهائي بعودته الي الفريق الموسم المقبل عقب انتهاء اعارته مع المقاولون العرب، حيث كشف أسامة فرحات وكيل اعمال اللاعب ان النيجيري يرفض مبدأ التجديد للزمالك ثم اعارته مرة اخري الي أي نادي وفقا للسيناريو الذي تم الموسمين الماضيين، مضيفا ان معروف يوسف يرغب في المشاركة بصفوف الزمالك في الموسم المقبل وقيده في قائمة الفريق او البيع النهائي في ظل امتلاكه العديد من العروض داخل وخارج مصر.

وكشف أسامة فرحات ان معروف يوسف يمتلك عروض خليجية من الامارات والسعودية بالإضافة الي رغبة المقاولون في شراءه من الزمالك نهائيا، وكذلك بعض أندية الدوري المصري، مؤكدا ان إدارة الزمالك ان كانت ستعيد اعارة اللاعب مرة اخري في الموسم المقبل فانه لن يجدد تعاقده مع الفريق الذي يتبقي فيه موسم واحد فقط ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي.