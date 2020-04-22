شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتلقى عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية، كان قد تلقاه مؤخراً من أحد وكلاء اللاعبين تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى كهربا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يعتبره واحد من لاعبي القوام الأساسي وأن هناك عدد من اللاعبين لهم أولوية في المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذي لا يلقى قبولاً لدى كهربا، الذي يفكر جدياً في الرحيل عن القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن تجد رغبة كهربا معارضة من لجنة التخطيط بالأهلي خاصة وأن هناك قناعة فنية كبيرة بإمكانيات اللاعب فضلاً عن ازدياد الحاجة الفني اليه بداية من الموسم المقبل، في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي بالعودة لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بعد انتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر.

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وأرسل كهربا ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب/ وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.