علي فرج "مهندس الاسكواش" يحتفل بعيد ميلاده رقم 28

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم الاربعاء، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني عالميا وبطل العالم فى الاسكواش، بعيد ميلاده رقم 28 حيث ولد على فرج فى 22 أبريل عام 1992.
تخرج على فرج من جامعة هارفارد فى عام 2014 حيث حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، حصل على لقبين محليين فرديين كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.
بعد تخرجه، حول فرج إهتمامه إلى المسار الإحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية فى زمن قياسى.
وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب إسكواش فى أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش وذلك بعد وصوله فى ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب فى أيرلندا.
الموسم الماضي كان أفضل مواسم علي فرج خلال مسيرته الاحترافية حيث ارتقى لاعب وادى دجلة إلى صدارة التصنيف العالمى لينهى هيمنة محمد الشوربجى عليها بعد 40 شهرا من الصدارة، وذلك فى مارس العام الماضى، كما حصد على فرج لقب بطولة العالم بنسخة الموسم الماضي والتى أقيمت فى شيكاغو وذلك بعد شهر واحد من حصوله على لقب جى بى مورجان والتى تعد واحدة من أكبر البطولات البلاتينية فى اللعبة.
تراجع البطل المصري إلى التصنيف الثاني خلال الموسم الجاري لصالح مواطنه محمد الشوبجي، إلا أنه لم يبتعد كثيراً وظلت المنافسة دائماً مشتعلة بينه وبين الشوربجي على الصدارة حتى قبل توقف الموسم الري بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
واذا كان محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجيلزي قد استطاع أن يحرز لقب فخر أخلاق العرب، لم قدمه من أخلاق داخل المستطيل الأخضر، فعلي فرج استحق عن جدارة لقب فخر أخلاق الملعب الزجاجي، في ظل خلقه الرفيع وروحه الرياضية التي يشهد بها جميع زملائه في الاسكواش، وهو ما جعله قدوة محبوبة لدى الناشئين على وجه الخصوص.
وعن حالته العائلية فالبطل المصرى متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهى نور الطيب المصنفة الخامسة عالميا ووصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش في الموسم الماضي.
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