شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج "مهندس الاسكواش" يحتفل بعيد ميلاده رقم 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم الاربعاء، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني عالميا وبطل العالم فى الاسكواش، بعيد ميلاده رقم 28 حيث ولد على فرج فى 22 أبريل عام 1992.

تخرج على فرج من جامعة هارفارد فى عام 2014 حيث حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، حصل على لقبين محليين فرديين كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه، حول فرج إهتمامه إلى المسار الإحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية فى زمن قياسى.