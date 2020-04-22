شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: كهربا لن ينجح فى الأهلى..وتمنيت ضم عبد الله السعيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد صالح ظهير ايمن الزمالك السابق، أن صالح جمعة لاعب الأهلي سينجح في الزمالك حال انتقاله اليه ، بشرط أن يرغب في تعويض ما فاته والرد علي منتقديه.
وقال أحمد صالح عبر قناة الزمالك : "كهربا لن ينجح في الأهلي لانه " مش مركز " في الفريق، مضيفا انه طالب مرتضي منصور رئيس الزمالك برحيل كهربا منذ عدة مواسم لانه سيخرب الفريق.
كما أكد احمد صالح ان مرتضي منصور رئيس الزمالك هو صاحب الطفرة الاقتصادية والكروية والاجتماعية في النادي ولو رحل عن الزمالك سينهار الفريق، بينما أضاف ان عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو أحسن لاعب في مصر وكان يتمني أن يرتدي تي شيرت الزمالك.
ويعد أحمد صالح أحد نجوم الجبهة اليمنى في تاريخ نادي الزمالك والذي نال معه أكثر من 13 بطولة محلية أفريقية جعلته واحداً من علامات جيل فريق الأحلام في القلعة البيضاء والذي ساهم في تكوين السيرة الذاتية اللامعة له في الكرة المصرية.
من ناحية اخري أكد الإعلامي احمد جمال ان اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص عدد الأجانب في الدوري الموسم المقبل، بعدما اعترضت العديد من الأندية علي هذا القرار.
وقال احمد جمال في تصريحات لبرنامج اخبارنا علي قناة الزمالك : اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تدرس التراجع عن تقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في الموسم المقبل، وذلك لان الأندية طلبت تأجيل القرار لحين توفيق أوضاعها.
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