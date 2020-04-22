شكرا لقرائتكم خبر عن من الأفضل لتدعيم مركز الجناح بالأهلي.. كينو أم سيرينو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث النادي الأهلي تعويض رحيل رمضان صبحي في ظل رحيله المرتقب بنهاية الموسم الجاري وعودته إلى أوروبا من خلال التفمير في التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الموسم الجديد.

ويتصدر الثنائي الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي أو البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز والمعار إلى الجزيرة الإماراتي قائمة اللاعبين المطلوبين لتعويض رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، حيث يجد الأهلي صعوبة في ضم اللاعب بسبب تمسك الجهاز الفني لبطل جنوب افريقيا بقيادة بيتسو موسيماني ببقائه، بينما الأمور قد تكون أسهل بالنسبة للثاني، الذي يرحب باللعب للأهلي.

ويقدم الثنائي سيرينو وكينو مستويات طيبة مع فرقهم في الدوريات التي يلعبون فيها

وأكد خالد على المتحدث الرسمي لفريق صن داونز أن المفاوضات بين ناديي الأهلي وصن داونز لضم اللاعب جاستون سيرينو توقفت نهائياً بسبب تمسك ناديه بخدماته خلال الموسم المقبل.

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وقال خالد علي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير : "تحدثت مع مجلس الادارة والمدرب عن عرض الأهلي لشراء جاستون سيرينو والطرفين رفضوا نهائيا".

أضاف خالد علي: "مفيش لاعب يرفض النادي الأهلي"، مؤكداً ضع خطوط كثيرة تحت هذا الحديث في إشارة الي موافقة اللاعب على الانضمام الى القلعة الحمراء.

تابع خالد علي أنه تحدث مع المدير الفني للفريق موسيماني الذي تمسك باستمرار جاستون سيرينو لأنه مفتاح لعب الفريق وأن النادي يطرق أبوب المنافسة على اللقب الموسم المقبلة وبالتالي فلا حديث عن بيع أي لاعب خاصة الصفقة التي يتمناها النادي.

واختتم خالد علي تصريحاته قائلاً: "الأهلي طرق الأبواب الشرعية لضم جاستون سيرينو لأنه مرتبط بعقد ممتد لثلاث سنوات ولكن كان الأمر بعد الحديث مع اللاعب".