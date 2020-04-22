شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "استاد القاهرة" يستعد لإضاءة أبوابه ودعم الأطباء في أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحت شعار " Save Live & Stay Home"، تستعد وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، لإضاءة بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإلكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تستعد وزارة الشباب والرياضة بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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