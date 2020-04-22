فيديو .. "استاد القاهرة" يستعد لإضاءة أبوابه ودعم الأطباء في أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحت شعار " Save Live & Stay Home"، تستعد وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، لإضاءة بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإلكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى التقى مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.
جاء اللقاء مثمرًا ودار النقاش حول الموقف الراهن وتوقف النشاط الرياضى ودور الأندية الكبيرة فى دعم الدولة وجهودها الواضحة على كافة المستويات للحفاظ على سلامة المواطنين لحين الخروج من الأزمة.
كما ناقش محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة المساهمة المجتمعية للأندية فى رفع العبء عن العمالة فى المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفى المجتمع عامًة فى ظل الظروف الحالية التى تشهد كسادًا اقتصاديًا على مستوى العالم.
واقترح أشرف صبحى إقامة مباراة إفتراضية للأهلى للمساهمة فى الدور المجتمعي، ورحب رئيس النادى بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصًة العمالة اليومية وأنه سوف يدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس الإدارة، وفى ذات الجلسة أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائى للنادى والذى عرضه محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية التى تشهدها فروع الأهلى الثلاثة؛ الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتى تأتى بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضى فى مختلف اللعبات والأعمار السنية خاصًة وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير فى توسيع قاعدة الممارسة وتوفير معطيات النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية.
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