شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامي أحمد جمال، أن اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص عدد الأجانب في الدوري الموسم المقبل، بعدما اعترضت العديد من الأندية علي هذا القرار.

وقال أحمد جمال عبر قناة الزمالك : اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تدرس التراجع عن تقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في الموسم المقبل، وذلك لأن الأندية طلبت تأجيل القرار لحين توفيق أوضاعها.

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من ناحية اخري ، تلقي بعض لاعبي الزمالك عروض احتراف بداية من الموسم المقبل عقب حصول الفريق علي بطولتي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

3 لاعبين تلقوا بالفعل اتصالات مؤكدة من وكلائهم وبعض كشافو اندية أوروبا بوجود عروض احتراف لهم سيتم تقديمها للزمالك عقب عودة النشاط، واللاعبون الثلاثة هم أشرف بن شرقي الذي أبدت أندية مونبلييه ونيس وستراسبورج من فرنسا بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

كما تلقي مصطفي محمد مهاجم الزمالك عرضين للاحتراف احدهما في الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط، وسيتم تجديد العرض رسميا للزمالك عقب عودة النشاط، فيما اصبح احمد سيد زيزو قريبا من العودة لاوروبا مرة اخري بعدما تلقي عروضا من أحد الأندية التركية والدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.