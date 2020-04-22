شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. كهربا ينعى عامل غرفة ملابس فريق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع ألعاب الأهلى ، صورة لأحد عمال غرفة الملابس للاعبى الفريق الاحمر الذى توفى منذ قليل .

وعلق كهربا على الصورة قائلا " الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا ابراهيم ارجو الدعاء له " .

ويسابق مجلس إدارة النادى الأهلي الزمن للمُضى قُدماً فى تحقيق وأحداً من أهم أهدافه خلال المرحلة الحالية وهو تنمية موارده للخروج من الأزمة المالية الراهنة التى يُعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا دون المساس بمستحقات لاعبيه وموظفيه وعماله وهى المُعادلة الصعبة التى نجح المجلس الأهلأوى فى تحقيقها حتى الأن بعدما رفض تخفيض عقود لاعبيه ومدربيه وموظفيه.

مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر أمس الثلاثاء، بنظام «ألفيديو كونفرانس» وناقش المجلس الاقتراحات التى طلبها الخطيب مؤخراً من أعضاء المجلس ومديرى جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية حالياً بسبب "كورنا".

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ورفض المجلس السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلأوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة ألفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلى أحسن التصرّف فى هذا الملف وبدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى ، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية ألفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.

وحصل النادى الأهلى على موافقة الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة ٣ أشهر ،ووافق المجلس على قبول العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادى «الأبلكيشن»، حيث يمكن لمن يرغب فى الحصول على عضوية الأهلى سواء العامة أو فى الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذى يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١.