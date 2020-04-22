هل يتسبب فيروس كورونا في إلغاء تقنية الـــVAR ؟

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الأربعاء 22 أبريل 2020
فجر تقرير صحفي صادر من العاصمة الفرنسية باريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في دراسة إستكمال المسابقات القارية الموسم الجاري.
وأرجح التقرير الذي خرج من إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن البطولات في حالة تم إستكمالها سوف تكون بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد " تقنية الفار " وذلك بسبب عدم القدرة على تطبيق مسافات الأمان بين الحكام في غرفة التحكم.
وكانت البطولات المحلية والقارية في جميع قارات العالم قد توقفت منذ أكثر من شهر بسبب تفشي وباء " كورونا " المستجد المعروف بإسم كوفيد – 19 ويتم النظر حالياً للآليات التي تمكن الإتحادات من عودة النشاط الكروي بواسطتها.
وأنهت الإذاعة في تقريرها أن القرار من الممكن أن يتم إعلانه يوم غداً الخميس بعد الإنتهاء من فعاليات إجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ومن الممكن أن يكون هناك مقترح آخر بوضع شاشات خاصة بالحكام أمام المقاعد التي سيتم تخصيصها للجمهور حول غرفة الفار لكنه أمر غير مجدي بالمرة.
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