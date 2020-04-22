شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفكر في خطف «أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يشهد الدوري الإنجليزي صفقة مدوية بانتقال نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بيير-إيمريك أوباميانج إلى الغريم اللندني تشيلسي افي فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب «بليتشر ريبورت»، يبدو البلوز مستعدون لتقديم عرضًا للحصول على خدمات هداف الجانرز الجابوني الموسم القادم.

ويبحث المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد عن تدعيم خط هجومه في ضوء الرحيل المنتظر للثنائي ميتشي باتشواي وأوليفيه جيرو، في الوقت الذي يبدو فيه مستقبل «أوباميانج» مع أرسنال محل شك مع اقترابه من دخوله عامه الأخير من عقده مع الفريق.

ويحظى المهاجم صاحب الـ 30 عامًا باهتمام من عملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة، فيما يفضل أرسنال على الأغلب بيع اللاعب لناد خارج إنجلترا عوضًا عن بيعه لأحد منافسيه في العاصمة الإنجليزية.