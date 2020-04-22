شكرا لقرائتكم الزمالك يلجأ إلى الحل الأخير لحسم ملف الأجانب بدلا من التفريط فيهم بالبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ نادى الزمالك إلى حل جديد ويعتبر أخير للتحايل على قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد الأجانب ، حيث يرفض مسئولو القلعة البيضاء التفريط في نجوم الفريق الأجانب وبخاصة المحترفين خارج اسوار القلعة البيضاء المغربي حميد أحداد والنيجيري معروف يوسف والإيفوراي رزاق سيسه .

وحدد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً بمثابة انذار اجباري للزمالك ووضعه في موقف المضطر للاعتماد أكثر على اللاعبين المحليين في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أراد الحفاظ على معظم عناصره الأجنبية.

النيجيري معروف يوسف





ويدافع النيجيري معروف يوسف، عن ألوان المقاولون العرب، منذ الصيف الماضي، لمدة عام، وتسعى إدارةالذئاب لتجديد الإعارة، كما أبدى لاعب وسط المقاولون العرب، موافقته بتمديد إعارته مع ذئاب الجبل، في حال عدم رغبة الزمالك بعودته في الموسم المقبل، مؤكدًا سعادته باللعب تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب.

وتألق معروف مع الذئاب ويوافق اللاعب على مواصلة تواجده مع المقاولون، لكنه ينتظر موقف الزمالك من ضمه، الموسم المقبل، وفي حال عدم حاجة الأبيض.

الايفواري رزاق سيسيه:



كما تألق الايفواري رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري هذا الموسم وبحسب تأكيدات رئيس الزمالك فإن اللاعب لديه عرضا خارجيا من إحدى شركات التسويق وصلت قيمته إلى 3 مليون يورو، لذا سيبحث سيسيه عند عودته من كوت ديفوار موقفه مع إدارة الزمالك على أن يكمل فترة الإعارة مع زعيم الثغر التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

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ورفض مسئولي نادى الزمالك التفريط في الثنائي معروف يوسف ورزاق سيسيه بالبيع النهائي خلال الموسم المقبل، حيث تقدر إدارة الزمالك قدرات اللاعبين الفنية والبدنية لامكانية الاستفادة منهما في أي وقت حال عودتهما.

ولجأ مسئولي الزمالك إلى خيار الإعارة بدلا من البيع حيث استقر مسئولو الأبيض على اعارة النجمان سواء بتجديد اعارتهما إلى المقاولون العرب والاتحاد السكندري بتمديد اعارة سيسيه ومعروف أو بإعارتهما إلى نادى اخر .

ويتواجد في فريق الزمالك 7 لاعبين أجانب وهم المغاربة الثلاثة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد والتونسي فرجانى ساسي، ومعروف يوسف ، ورزاق سيسيه ، والكونغولى كابنجو كاسنجو.