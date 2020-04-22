شكرا لقرائتكم لاعبو تشيلسي يوافقون على خفض رواتبهم بنسبة 10 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق لاعبو فريق تشيلسي الإنجليزي، على خفض رواتبهم بنسبة 10 في المائة، وذلك بعد إقناع قائد الفريق الاسباني سيزار أزبلكويتا لهم، في ظل الأزمة الاقتصادية الجارية، والتي ضربت كرة القدم جراء تفشي فيروس كورونا وإيقاف المسابقات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن تشيلسي تفاوض مع اللاعبين عن طريق قائد الفريق الاسباني،على خفض الأجور بنسبة 10 في المائة، والذي سيستمر لمدة أربعة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي في بداية الأمر كان يرغب في تخفيض اللاعبين رواتبهم بنسبة 30 %، ولكن يبدو أن المحاولات مع اللاعبين لم تفلح، خاصة أنه لا يوجحد فرصة للاعبين لاستعادة أموالهم مجددا بعكس فريق أرسنال.

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تشيلسي هو ثاني نادٍ في الدوري الإنجليزي يوافق على خفض الأجور بعد آرسنال الذي وافق لاعبيه على تخفيض الرواتب بنسبة 12.5 في المائة.

ورغم تخفيض رواتب لاعبو أرسنال بهذه النسبة، إلا أن إدارة الجانرز حفزتهم بإمكانية استعادة جميع أموالهم إذا تأهلوا لدوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين، كما سيتم تخفيض تخفيض الأجور إلى 7.5 في المائة إذا تأهلوا إلى الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يوافق المدير الفني لفريق تشيلسي، فرانك لامبارد، أيضًا على تخفيض راتبه بنفس النسبة.