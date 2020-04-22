شكرا لقرائتكم أحمد صالح: صالح جمعه سينجح في الزمالك بشرط واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن الدولي المصري صالح جمعه صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالأهلي قادر على تحقيق نجاح كبير في القلعة البيضاء بشرط واحد.
أضاف أحمد صالح خلال استضافته بقناة الزمالك اليوم مع الإعلامي أحمد جمال: "صالح جمعه لاعب موهوب وكبير ولديه إمكانات تؤهله للنجاح في الزمالك ولكن يحتاج الى استعادة تركيزه الكامل والرغبة في رد اعتباره خاصة وانه لا يحصل على الفرصة الحقيقية في الأهلي".
ويعد أحمد صالح أحد نجوم الجبهة اليمنى في تاريخ نادي الزمالك والذي نال معه أكثر من 13 بطولة محلية أفريقية جعلته واحداً من علامات جيل فريق الأحلام في القلعة البيضاء والذي ساهم في تكوين السيرة الذاتية اللامعة له في الكرة المصرية.
ويعد أحمد صالح أحد نجوم الجبهة اليمنى في تاريخ نادي الزمالك والذي نال معه أكثر من 13 بطولة محلية أفريقية جعلته واحداً من علامات جيل فريق الأحلام في القلعة البيضاء والذي ساهم في تكوين السيرة الذاتية اللامعة له في الكرة المصرية.
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