شكرا لقرائتكم أرقام لاعبى المقاولون بعد قرار اتحاد الكرة بتخفيض المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك اتحاد الكرة، الحسابات الفنية لأندية الدوري العام، بعد قراره المفاجئ بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، بداية من الموسم الجديد، وهو ما سيجبر الكثير من الأندية على التخلي عن عدد من لاعبيها قبل بداية الموسم، ومن بين هذه الأندية، المقاولون العرب الذي يمتلك بين صفوفه 5 محترفين وهم، سيف الجزيري، معروف يوسف، لويس إدوارد، فاروقا نور الدين، نجوكو.

رغم أن معروف يوسف انتقل في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من الزمالك إلى المقاولون، استطاع النيجيري أن يفرض نفسه على الاختيارات الفنية لعماد الناس مدرب ذئاب الجبل، حيث شارك مع المقاولون خلال الموسم الجاري في 16 مباراة، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.

أما فاروقا نور الدين مدافع الفريق فقد شارك مع المقاولون في 17 مباراة استطاع خلالهم أن يصنع هدفاً ولكنه لم يسجل، وبصفة عامة يعتبر نور الدين من الأوراق الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للمقاولون.

Advertisements

بينما استطاع الكولومبي لويس إدوارد، أن يكسب ثقة الجهاز الفني للمقاولون، ليشارك مع ذئاب الجبل في 16 مباراة سجل خلالهم هدف.

ولربما يضع المقاولون علامة ممنوع الاقتراب على هداف الفريق، التونسي سيف الدين الجزيري، والذي استطاع أن يحرز 7 أهداف ويصنع ثلاثة أخرى خلال 17 مشاركة مع ذئاب الجبل في الموسم الجاري.

ويعد النيجيري يعقوب نجوكو هو الوحيد الذي لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق حتى الآن منذ انضمامه إلى صفوف المقاولون على سبيل الاعارة، قادماً من فريق كليوباترا بالدرجة الثانية.