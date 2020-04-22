شكرا لقرائتكم أحمد صالح: كهربا مش ها ينجح في الأهلي علشان مش مركز في الكورة وطالبت مرتضى برحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي لن ينجح في مشواره في القلعة الحمراء.

وقال أحمد صالح خلال استضافته بقناة الزمالك اليوم مع الإعلامي أحمد جمال ان محمود كهربا ليس لديه التركيز الكافي لكرة القدم داخل أو خارج الملعب.

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أضاف: طالبت مرتضى منصور بترك للاعب للرحيل قبل هروبه بعام ونصف لأنني كنت مقتنع بأنه لن يقدم للنادي أكثر ما يضره.

ويعد أحمد صالح أحد نجوم الجبهة اليمنى في تاريخ نادي الزمالك والذي نال معه أكثر من 13 بطولة محلية أفريقية جعلته واحداً من علامات جيل فريق الأحلام في القلعة البيضاء والذي ساهم في تكوين السيرة الذاتية اللامعة له في الكرة المصرية.