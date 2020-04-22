شكرا لقرائتكم شاهد .. عبد الله جمعة يقضى العزل المنزلى على شواطى سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك، صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال تواجدة على أحد شواطى مدينة سيناء .

ويرفض مسئولو الزمالك فكرة الاستغناء عن أى لاعب مجانًا، سواء من المعارين أو الأجانب، بداعى تقليص عدد اللاعبين فى القائمة خلال الفترة المقبلة، ويتمسك النادى الأبيض بتسويق أى لاعب سيتم الاستقرار على رحيله فى الفترة المقبلة.

وقرر مسئولو الزمالك تسويق أى لاعب سيرحل عن الفريق لتحقيق استفادة مادية من بيعه أو إعارته فى الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية استغلال أى لاعب فى صفقات تبادلية، واستقر مسئولو النادى الأبيض على عدم رحيل أى لاعب بالفريق إلا بعد موافقة الجهاز الفنى ووجود عرض يناسب النادى واللاعب، وتوفير البديل المناسب.

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فيما وضع مسئولو الزمالك شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.

وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات خلال الفترة الماضية بشأن الصفقات الجديدة، وعلى رأسهم ثلاثى بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، إلى جانب كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى وحسام حسن مهاجم سموحة، ويأتى شرط الزمالك بالحصول على رغبة المرشحين للانضمام إلى الأبيض أولاً قبل التفاوض الرسمى مع الأندية، من أجل تجنب حدوث أى مزايدات من جانب الأندية الأخرى فى الصفقات.

بينما كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، لجهازه المعاون عن رغبته فى انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة لدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأوضح المدرب الفرنسى لجهازه المعاون إنه يرغب فى إعداد تقرير شامل عن مواهب قطاع الناشئين لتنمية مهاراتهم وتعزيز بهم الفريق الأول عند عودة النشاط الرياضى، المتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما لجأ كارتيرون لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.