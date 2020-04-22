شكرا لقرائتكم ثلاثي الزمالك مطلوب فى أوروبا.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي بعض لاعبي الزمالك عروض احتراف بداية من الموسم المقبل عقب حصول الفريق علي بطولتي السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

3 لاعبين تلقوا بالفعل اتصالات مؤكدة من وكلائهم وبعض مندوبى اندية أوروبا بوجود عروض احتراف لهم سيتم تقديمها للزمالك عقب عودة النشاط، واللاعبون الثلاثة هم أشرف بن شرقي الذي أبدت أندية مونبلييه ونيس وستراسبورج من فرنسا بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

كما تلقي مصطفي محمد مهاجم الزمالك عرضين للاحتراف احدهما في الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط، وسيتم تجديد العرض رسميا للزمالك عقب عودة النشاط، فيما اصبح احمد سيد زيزو قريبا من العودة لاوروبا مرة اخري بعدما تلقي عروضا من أحد الأندية التركية والدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.

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من ناحية اخري، ينتظر معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الي المقاولون العرب قرار الزمالك النهائي بعودته الي الفريق الموسم المقبل عقب انتهاء اعارته مع المقاولون العرب، حيث كشف أسامة فرحات وكيل اعمال اللاعب ان النيجيري يرفض مبدأ التجديد للزمالك ثم اعارته مرة اخري الي أي نادي وفقا للسيناريو الذي تم الموسمين الماضيين، مضيفا ان معروف يوسف يرغب في المشاركة بصفوف الزمالك في الموسم المقبل وقيده في قائمة الفريق او البيع النهائي في ظل امتلاكه العديد من العروض داخل وخارج مصر.

وكشف أسامة فرحات ان معروف يوسف يمتلك عروض خليجية من الامارات والسعودية بالإضافة الي رغبة المقاولون في شراءه من الزمالك نهائيا، وكذلك بعض أندية الدوري المصري، مؤكدا ان إدارة الزمالك ان كانت ستعيد اعارة اللاعب مرة اخري في الموسم المقبل فانه لن يجدد تعاقده مع الفريق الذي يتبقي فيه موسم واحد فقط ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي.