شكرا لقرائتكم وزير الصحة الألماني: يمكن استئناف المباريات بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان، مجددا، عدم ممانعته لإقامة مباريات قدم بدون جمهور مع اتخاذ احتياطات حماية خاصة بسبب جائحة كورونا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يوم الأربعاء :من الممكن المضي في ذلك إذا أمكن تقليل خطر الإصابة بالعدوى أو تجنبه بأفضل قدر ممكن، ولفت شبان إلى أن هذه الخطوة يتم تقييمها حاليا.

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وأعرب شبان عن اعتقاده بأن تمكن أفراد العائلة من متابعة مباريات في التلفزيون مع بعضهم بعضا من داخل المنزل، يمثل أهمية بالنسبة لملايين المشجعين في ألمانيا كما أنه يمثل شيئا من عودة الحياة إلى طبيعتها، لكنه حذر من متابعة مثل هذه المباريات في مجموعات كبيرة.

وأوضح شبان أن هذا يمكن أن ينطبق على كرة القدم وكذلك على أنواع أخرى من الرياضات.

يشار إلى أن الدوري الألماني بدرجتيه متوقف حتى الثلاثين من أبريل الجاري، ومن المنتظر ان تجري رابطة الدوري مشاورات غدا الخميس حول الخطوات اللاحقة وإمكانية استئناف الدوري بمباريات بدون جمهور.