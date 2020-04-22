شكرا لقرائتكم "كورونا" يصيب عضواً في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 الذي تم تأجيله، يوم الأربعاء، أن أحد أعضاء المنظمة أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره ويعمل في مقر اللجنة جاءت عينته إيجابية يوم الثلاثاء، وتم وضعه في حجر صحي بمنزله.

وقالت اللجنة في بيان: حددت اللجنة المنظمة هؤلاء الذين كانوا على اتصال بالمريض ووضعتهم في عزل منزلي اعتباراً من الأربعاء، بينما تم إغلاق الطابق الذي كان يعمل فيه هذا الشخص وتعقيمه.

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ويعمل أغلب موظفي اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والذي يبلغ عددهم حوالي 3800 من المنزل منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الشهر.

ويعمل أعضاء من اللجنة المنظمة على خطط للألعاب الأولمبية التي تقرر تأجيلها الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتأجلت الألعاب، التي كانت من المقرر انطلاقها في يوليو إلى 2021.

وأصيب 12 ألف شخص على الأقل بالفيروس في اليابان التي سجلت أيضا 276 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء.