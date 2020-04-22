نجم الزمالك السابق: كهربا سيفشل مع الأهلي.. وشرط لنجاح صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لن ينجح في مسيرته مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن صالح جمعة لاعب القلعة الحمراء، سينجح مع القلعة البيضاء بشرط.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" عبر شاشة قناة الزمالك: "محمود كهربا لن ينجح مع النادي الأهلي، لأنه ليس لديه التركيز الكافي لكرة القدم داخل أو خارج الملعب".

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وأضاف: "تحدثت مع مرتضى منصور قبل هروب كهربا من الزمالك وطالبته بأن يتركه يرحل عن الفريق".

وتطرق للحديث عن صالح جمعة ومدى استفادة الزمالك في حالة التعاقد معه: "صالح جمعة لاعب كبير ولديه موهبة كبيرة ولديه إمكانيات تؤهله للنجاح في الزمالك إذا قرر النادي ضمه".

واختتم لاعب الزمالك السابق: "ولكن صالح جمعة يحتاج إلى استعادة تركيزه والرغبة في رد اعتباره بسبب إنه لا يشارك كثيراً مع الأهلي".