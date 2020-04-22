مجدي عبد الغني: صندوق تحيا مصر له دور لن ينساه التاريخ

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن تبرع الجمعية لصندوق تحيا مصر هو مسئولية لها أمام الوطن في مثل هذة الظروف الصعبة التي يتكاتف فيها الجميع للعبور من أزمة ومحنة فيروس

وقال عبدالغني : صندوق تحيا مصر له دور لن ينساه التاريخ في تطوير هذا الوطن منذ تأسيس الرئيس عبدالفتاح السيسي له وهو الصندوق الذي شاهدنا جميعا أعماله في كل مكان ، واليوم نحن نقدم ما نستطيع توفيره كجهة مصرية وطنية ، وسنعمل جاهدين في المستقبل على توفير ما هو أكبر في خدمة هذا الوطن .وقدمت جمعية اللاعبين اليوم الأربعاء، دعماً بقيمة 150 ألف جنيه للصندوق.