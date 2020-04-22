طارق السيد: رفضت الانضمام للاهلي ثم فوجئت بالرحيل عن الزمالك

قال طارق السيد نجم الزمالك الأسبق إنه رفض الانضمام للأهلي خلال السنوات الماضية، مشددا على أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق تحدث معه هاتفيا وكان يريده في الأهلي.
وأضاف طارق خلال تصريحات عبر إذاعة اون تايم سبورتس: "محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي وقتها جلس معي لإقناعي بالانتقال إلى صفوف الأهلي ولكني حزنت لكونه لم يشعرني بأهميتيومكانتي".
وتابع: "مانويل جوزيه تحدث معي هاتفيا، وطلب مني الانتقال للأهلي ولكني رفضت هذا الأمر".
واختتم حديثه قائلا: "قمت بالتوقيع مع الزمالك لمدة موسم واحد بعدما رفضت الأهلي لكني رحلت بعد ثلاثة أشهر حيث قرر النادي الاستغناء عن خدماتي".
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