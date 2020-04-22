مؤامرة قطرية لعرقلة صفقة بيع نيوكاسل الإنجليزي لصندوق الاستثمار السعودي

فجرت تقارير انجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص محاولة شبكة بي ان سبورت القطرية لعرقلة صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقالت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أن يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لبي ان سبورتس، قد أرسل خطاباً لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يطالب فيها بالنظر مرة أخري في الموافقة علي بيع نيوكاسل للصندوق السعودي.
وأكد الخطاب المرسل من القناة القطرية أن الخطر الذي سيحدث بالسماح باستحواذ المملكة العربية السعودية علي جزء كبير من نادي في البريمييرليج لا يمكن تجاهله، خاصة فيما يتعلق بإجراءاتهم غير القانونية والتي تؤثر علي المصالح التجارية للمسابقة، في إشارة واضحة لشبكة قنوات بي أوت.
وأضافت الصحيفة أن خطاب بي ان سبورتس حمل تهديداً واضحاً بالتأكيد علي أن الموافقة علي بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي قد يؤثر علي اتفاقات البث التليفزيوني في السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن صندوق الإستثمارات السعودي برئاسة ياسر الرميان قد اقترب من شراء نادي نيوكاسل في صفقة تصل قيمتها ل 300 مليون جنيه إسترليني.
وينتظر الطرفان الحصول علي موافقة رابطة الدوري الإنجليزي قبل الإعلان بشكل رسمي عن صفقة بيع النادي.
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