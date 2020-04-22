4 مليار يورو خسائر كبرى دوريات أوروبا بسبب كورونا

أكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الخسائر التي لحقت بالدوريات الأوروبية الكبرى بسبب توقف النشاط الرياضي لتداعيات كورونا، قدرت بـ 4 مليار يورو، ومرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة على أن النصيب الأكبر من تلك الخسائر يأتي نتيجة فقد عائدات البث التلفزيوني، ونسب أخرى متفاوتة من حصيلة تذاكر المباريات، وبيع الأجهزة

وقالت الصحيفة، أن

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً اقتراب حسم توقيت محدد لاستكمال البطولات الأوروبية، والقرار سيتم أخذه بعد إجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا.

البث التلفزيوني، ونسب أخرى متفاوتة من حصيلة تذاكر المباريات، وبيع الأجهزة الرياضية وقمصان الفرق عبر المتاجر الخاصة بكل نادٍ، مع إنخفاض عام في إيرادات الاتحادات الرياضية.وقالت الصحيفة، أن الدوري الإنجليزي هو الأكبر من بين باقي الدوريات في نسبة الخسارة المقدرة، بسب كثرة الأندية الجماهيرية عن أي دوري آخر، ومن المتوقع أن تكون أندية البريميرليج هي الأكثر معاناة في سوق الانتقالات عند انحسار الأزمة الصحية الراهنة.كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن مؤخراً اقتراب حسم توقيت محدد لاستكمال البطولات الأوروبية، والقرار سيتم أخذه بعد إجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا.

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