نيمار ولاتارو مارتينيز يثيران انقساماً جديداً في برشلونة

كشفت تقارير اسبانية عن انقسام في إدارة نادي برشلونة الإسباني بخصوص تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل. وبحسب "كادينا سير" الإسبانية فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يفضل عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وهو نفس موقف ليونيل سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وهو نفس موقف ليونيل ميسي نجم الفريق الذي يفضل اللعب بجانب زميله السابق. علي الجانب الآخر يضغط مجلس إدارة برشلونة بكل قوة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم انترميلان الإيطالي بحجة أنه الخيار الأفضل لتدعيم مركز المهاجم في السنوات المقبلة. برشلونة بكل قوة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم انترميلان الإيطالي بحجة أنه الخيار الأفضل لتدعيم مركز المهاجم في السنوات المقبلة. وأكد بعض المقربون من مارتينيز أن اللاعب يريد اللعب بجانب ليونيل ميسي ويهمه تحقيق هذا الحلم اكثر من الحديث عن العقود والرواتب.

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