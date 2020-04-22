بنزيما يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان

يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الحصول على خدمات كريم بنزيما مهاجم ريـال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من اقتناع زيدان المدير الفني للريـال بإمكانات

بنزيما، إلا أن رغبة مدريد في ضم مبابي قد تسهل من مهمة انتقال بنزيمة إلى الدوري الفرنسي.وينتهي تعاقد إدينسون كافاني مهاجم باريس بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي صرح فيه المهاجم الأوروجوياني رغبته في تغيير وجهته وعدم البقاء مع باريس، وهو الأمر الذي سيدفع مسؤولي باريس لتكثيف المفاوضات من أجل بنزيمة.وأكد توماس توخيل المدير الفني لباريس، إقتناعه بالمهاجم الفرنسي، واصفاً إياه باللاعب الأمثل الذي يعوض رحيل إدينسون كافاني.