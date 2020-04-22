يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الحصول على خدمات كريم بنزيما مهاجم ريـال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير فرنسية اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من اقتناع زيدان المدير الفني للريـال بإمكانات
وينتهي تعاقد إدينسون كافاني مهاجم باريس بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي صرح فيه المهاجم الأوروجوياني رغبته في تغيير وجهته وعدم البقاء مع باريس، وهو الأمر الذي سيدفع مسؤولي باريس لتكثيف المفاوضات من أجل بنزيمة.
وأكد توماس توخيل المدير الفني لباريس، إقتناعه بالمهاجم الفرنسي، واصفاً إياه باللاعب الأمثل الذي يعوض رحيل إدينسون كافاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.