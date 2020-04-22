نائب رئيس اتحاد الغوص يتبرع بمليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة - خلال لقائه رجل الأعمال المصرى محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ- تقديره وشكره على تبرعه بمبلغ مليون جنيه مساهمةً في مواجهة تداعيات فيروس

وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار

فيروس كورونا ، وذلك بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و 850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد

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