تدشين بطولة عالمية للألعاب الإلكترونية في الرياض

أصدر الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية، بياناً اليوم الأربعاء، لإعلان تدشين بطولة عالمية في الألعاب الإلكترونية بمشاركة لاعبين من كافة البلدان، تماشياً مع السياسات المتبعة حالياً للتشجيع على التزام المنازل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الإتحاد تنظيم البطولة خلال الفترة من 24 إبريل الجاري وحتى السابع من يونيو المقبل، على أن تقام على مستويين وتضم كافة الألعاب الإلكترونية الشهيرة وبينها كرة القدم.

وشدد الاتحاد على أن إجراءات

التسجيل تبدأ من اليوم على الموقع الإلكتروني الخاص بالرياضة الإلكترونية.ومن المتوقع أن تصل عائدات جوائز البطولة إلى 10 مليون دولار، على أن تخصص تلك القيمة إلى الجهات الخدمية المعنية على المستوى العالمي للمساعدة في دعم البلدان والفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية الراهنة.