ديوكوفيتش يطالب بإنشاء صندوق دولي لدعم لاعبي التنس المتضررين

طالب نجم التنس الدولي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، بإنشاء صندوق دولي تجمع فيه كافة المساهمات لدعم اللاعبين المتضررين من توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد ديوكوفيتش، على ضرورة تعاون الاتحاد العالمي
ويجري ديوكوفيتش حالياً اتصالاته بكل من روجر فيدرر ونادال، من أجل تقديم المزيد من الدعم
وتابع، على الجميع التفكير في الغير خلال تلك الفترة، فكل لاعب عالمي الآن لديه ما يكفي من المال للعيش خلال تلك الفترة، لكن لاعبي الدرجات الأدنى يعانوا من أمور حياتية كثيرة لتوقف مصادر دخلهم.
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