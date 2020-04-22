أسطورة الإنتر: روبرتو باجيو أفضل من الظاهرة رونالدو!

صرح أسطورة فريق إنتر الإيطالي “خافيير زانيتي“، ان “روبرتو باجيو” أفضل من الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، اثناء حواره في بث مباشر مطول تحدث فيه حول العديد من الأمور الهامة في مسيرته الرياضية داخل ملعب “جوزيبي مياتزا” مع زميله السابق “إستيبان كامبياسو” على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرم”.

ويعد “زانيتي” نائب رئيس فريق الإنتر في الوقت الحالي، من أساطير الإنتر حيث نقش اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي بعدما امضى 19 عامًا ضمن صفوفه، لم يبخل فيها بنقطة عرق واحدة، بعد انضمامه من “بانفيلد” الأرجنتيني في عام 1995.

وقال زانيتي: “عندما جاء رونالدو من برشلونة كان مثيرًا للإعجاب، ولكن إذا كان علي أن أختار بين روبرتو باجيو ورنالدو، سأقول باجيو، لأنه يمتلك الجودة والعاطفة والشغف، لدي إعجاب كبير به، كما كان يحظى بحب وإعجاب الجميع هنا”.

يذكر ان “روبرتو باجيو” زامل زانيتي في الإنتر في موسم 1998/1999 بعدما إنتقل إلى صفوف الإنتر قادمًا من “بولونيا”، ولكنه لم يشارك كثيرًا بسبب مشاكل مع مدرب الفريق آنذاك “مارتشيلو ليبي”، حيث لعب 41 مباراة وسجل فيها 9 أهداف فقط، مما أدى إلى خسارة مكانته في منتخب إيطاليا حيث لم يتم استدعائه إلى قائمة الفريق التي ستشارك في كأس أمم أوروبا 2000 التي أقيمت في هولندا وبلجيكا.

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زانيتي وقرار الإعتزال

وعلق زانيتي على قرار إعتزاله، قائلاً : “أردت أن أكون انا من يقرر متى يجب التوقف عن لعب كرة القدم، لا أريد أن يكون لدى الناس أي ذكريات سيئة عني، لذلك قررت الإعتزال وانا في أفضل حال”.

وتابع: “عندما تعرضت للإصابة في الوتر الاخيلي في موسم 2013، عُدت من جديد على الرغم من صعوبة هذه الإصابة، ولكن بعد ذلك قولت ربما يكون من الأفضل الإعتزال في نهاية الموسم”.

ولعب المدافع الدولي الأرجنتيني السابق، دورًا أساسيًا في إنتر حيث خاض 860 مباراة في جميع المسابقات، بمجموع 73,863 دقيقة، وساهم في تسجيل 37 هدفًا، فقد سجل 21، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وحقق زانيتي جميع البطولات المتاحه مع الإنتر، حيث ساعد النادي في الفوز بخمسة ألقاب دوري إيطالي، وأربعة كأس إيطاليا، وأربعة كأس سوبر إيطاليا، و”دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية” مرة واحدة.