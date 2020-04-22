أين اختفى تمثال مايكل جاكسون خارج ملعب فولهام “كرافن كوتيج”؟

يتساءل عشاق البريميرليج عن سر اختفاء تمثال أسطورة البوب “مايكل جاكسون” الذي وضع خارج ملعب فولهام “كرافن كوتيج” في العاصمة الإنجليزية لندن، بأمر من رجل الأعمال المصري الراحل “محمد الفايد” تكريمًا للمطرب العالمي بعد وفاته عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

اختفى التمثال بشكل تام بعد إزالته من قبل الحكومة البريطانية بقرار رسمي صدر عن المتحف الوطني لكرة القدم بمدينة مانشستر في شهر مارس 2019، بعد 6 سنوات من عرضه داخل المتحف.

أين اختفى تمثال مايكل جاكسون

قدم المتحف الوطني لكرة القدم أدلة ومستندات تُثبت تورط مايكل جاكسون في قضايا تحرش جنسي بالأطفال قبل إصدار قرار إخفاء التمثال بشكل كامل.

وبُني التمثال الذي يصل طوله إلى 7 أقدام و6 أمتار، بعد أسابيع من وفاة مايكل جاكسون عام 2009، وظل التمثال خارج ملعب كرافن كوتيج لمدة 4 أعوام في الفترة من 2009 إلى 2013.

وقامت إدارة نادي فولهام (الكوتيجرس) بالتبرع بالتمثال للمتحف الوطني لكرة القدم بتوصية من المالك الجديد للنادي (شهيد خان).

وظل التمثال يُعرض بشكل عادي في الفترة من 2013 حتى 2019 ليتم إزالته من المتحف تمامًا، وحجبه عن جميع الزوار.

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مايكل جاكسون أهم من جمهور فولهام

تعرض محمد الفايد آنذاك لانتقادات لاذعة من جانب جمهور فولهام، بسبب وضع التمثال خارج ملعب كرافن كوتيج، وعدم الاهتمام بوضع تمثال لأحد أساطير النادي سواء في العصر الحديث أو القديم.

وقال رجل الأعمال المصري الراحل لصحيفة ذا صن عام 2011 “لماذا هو غريب، أحياناً تجد ردة فعل غير متوقعة من عشاق كرة القدم، وكل ما يمكنني قوله إلى من اعترض على وضع تمثال صديقي (مايكل جاكسون) خارج الملعب: لتذهب إلى الجحيم! لا أريد أن يكون لفولهام جماهير لو ظلت متمسكة برأيها”.

وأضاف الفايد في تصريحاته “إذا كانوا لا يفهمون ولا يعتقدون بأشياء أؤمن بها فيمكنهم تشجيع تشيلسي أو أي فريق آخر، أنا على يقين بأن الناس سوف تأتي من جميع أنحاء إنجلترا للحصول على صور تذكارية مع تمثال مايكل جاكسون خارج كرافن كوتيج وهذا سيجعلني أشعر بالفخر”.

وعرضت شبكة HBO فيلمًا وثائقيًا عن حياة مايكل جاكسون، سرد حياته الجنسية واتهامه بالتحرش الجنسي ضد الأطفال، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من عائلة مايكل جاكسون.

وأشيع أن مايكل جاكسون قام بتزوير وفاته في عام 2009، ولا تزال قصة وفاته يكتنفها الغموض، لدرجة أن البعض صدق بقاءه على قيد الحياة بعد ظهور فيديو له عبر موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء 22 أبريل 2020.